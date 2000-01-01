детей будут работать по специальностям, которых еще даже не существует



Независимо от того, в какой профессии вы видите своего ребенка, и какие у него способности,

IT-навыки пригодятся ему для работы будущего.

65%

Ребенок все свое свободное время проводит за компьютером или в телефоне?



Хотите подтянуть успеваемость ребенка?