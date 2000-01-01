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Детская академия программирования и креативных технологий
Готовим детей к будущему и помогаем раскрыть IT-потенциал
Детская академия программирования и креативных технологий
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детей будут работать по специальностям, которых еще даже не существует
Независимо от того, в какой профессии вы видите своего ребенка, и какие у него способности,
IT-навыки пригодятся ему для работы будущего.
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Ребенок все свое свободное время проводит за компьютером или в телефоне?
Хотите подтянуть успеваемость ребенка?
Видите интерес ребенка к IT, но не знаете как его мотивировать?
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Кто мы?
impact Academies&Camps – детская
IT-академия, где мы обучаем программированию, дизайну и креативным технологиям детей от 7 до 17 лет.
Наша цель – помочь детям и подросткам стать не просто потребителями технологий, а их создателями, обучить их цифровой грамотности и развить soft skills.
Что дает программирование?
Информационные технологии развивают логическое мышление и учат думать системно.
Использование логики и математики способствуют улучшению успеваемости в школе.
Ребенок больше не тратит впустую время за гаджетами, а проводит его с пользой.
IT-Master
IT-Intern
Наши курсы
Визуальное программирование
Привет, IT-мир!
Программирование в Minecraft
3D-игры на Kodu Game Lab
Дизайн-мышление
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
7-8 лет
8-10 лет
Визуальное программирование
Разработка игр в Kodu Game Lab
Графический дизайн
Создание сайтов на конструкторе Tilda
11-14 лет
IT-Senior
ПОДРОБНЕЕ
14-17 лет
Программирование игр и чат-ботов на Python
Разработка игр на языке C#
Программирование на JavaScript
ПОДРОБНЕЕ
IT-Expert
8-11 лет
Курс креативых технологий
для девочек
Создание сайтов на конструкторе Tilda
Графический дизайн
Видеоблогинг (YouTube)
Soft Skills & Beauty
ПОДРОБНЕЕ
11-14 лет
Школа блогинга для детей
Instagram
Видеоблогинг (YouTube)
SMM (продвижение в социальных сетях)

ПОДРОБНЕЕ
Создание мобильных приложений
Разработка игр на 2D и 3D-игр на Unity
Создание сайтов (HTML/CSS/JavaScript)
Графический дизайн

Ответьте на 5 вопросов и узнайте идеальный курс программирования для вашего ребенка!

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Мы подберём лучший курс по выбранным вами критериям, а также подарим
скидку 25% на любой курс и бесплатный пробный урок!
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Почему родители выбирают
impact A&C?
Программа обучения, основанная на международных образовательных методиках
Образовательные платформы, созданные специально для детей
Передовые технологии из Кремниевой Долины
Преподаватели - практики в IT-сфере
Защита собственного проекта после завершения курса
Общение с единомышленниками
Сообщество прогрессивных родителей
Почему родители выбирают
impact A&C?
Программа обучения, основанная на международных образовательных методиках
Образовательные платформы, созданные специально для детей
Передовые технологии из Кремниевой Долины
Преподаватели - практики в IT-сфере
Защита собственного проекта после завершения курса
Общение с единомышленниками
Сообщество прогрессивных родителей
Проекты наших учеников
Почему
9 500
ЗАЩИЩЕННЫХ IT-ПРОЕКТОВ
6 000
УЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГАДЖЕТАМ
52
ЧЕЛОВЕКА В КОМАНДЕ
22
22 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕТОДИК
105 000
СТРОК КОДА, НАПИСАННЫХ НАШИМИ УЧЕНИКАМИ
Видео-знакомство с нашей академией
Отзывы родителей
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8 (495) 125-10-50
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Расскажем о нас, поможем выбрать подходящую программу
с учетом возраста и интересов ребенка.
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