Программа обучения, основанная на международных образовательных методиках
Образовательные платформы, созданные специально для детей
Передовые технологии из Кремниевой Долины
Преподаватели - практики в IT-сфере
Защита собственного проекта после завершения курса
Общение с единомышленниками
Сообщество прогрессивных родителей
Почему родители выбирают
impact A&C?
Программа обучения, основанная на международных образовательных методиках
Образовательные платформы, созданные специально для детей
Передовые технологии из Кремниевой Долины
Преподаватели - практики в IT-сфере
Защита собственного проекта после завершения курса
Общение с единомышленниками
Сообщество прогрессивных родителей
Проекты наших учеников
Почему
9 500
ЗАЩИЩЕННЫХ IT-ПРОЕКТОВ
6 000
УЧЕНИКОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГАДЖЕТАМ
52
ЧЕЛОВЕКА В КОМАНДЕ
22
22 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕТОДИК
105 000
СТРОК КОДА, НАПИСАННЫХ НАШИМИ УЧЕНИКАМИ
Видео-знакомство с нашей академией
Отзывы родителей
Академия impact A&C - это замечательный проект для детей, с качественным программами и прекрасными педагогами. Вопрос компьютерной грамотности очень актуален. Но Главное, что мои дети с удовольствием идут на занятия.
Ольга Нисенбойм
Руководитель Школы бизнес-коммуникаций SBC
Рекомендую всем отдать детишек в эту IT-школу. Наши детки ходят с большим удовольствием, и я с каждым днем понимаю , что отстаю в развитии этих технологий)) Очень интересные уроки, преподаватели, различные приложения , веб-странички и нано-штучки, создание вертуальных героев и тд.
Ирина Бабусенко
Ведущая новостей на канале Prime
Мой сын посещает эту IT-школу! Увлечен, постоянно узнает новое, проявляет интерес, доволен! Я рада! Рекомендую родителям и детям посетить эту IT-школу!